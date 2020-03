Assam Governor Prof Jagdish Mukhi and Chief Minister Sarbananda Sonowal have greeted the people of the state on the joyous occasion of Holi. They urged everyone to celebrate the festival with adequate precautions in view of coronavirus outbreak.

Meanwhile, the number of coronavirus cases rose to 39 in India on Sunday as five more people tested positive in Kerala.

होली के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। इस बार हमें होली में स्वच्छता, संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं इस पावन अवसर पर श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे मन के द्वेषों को मिटाकर सबके दिलों में प्यार व भाईचारे की भावना भर दें। pic.twitter.com/AnXO40yKi7 — Prof.Jagdish Mukhi (@jagdishmukhi) March 9, 2020