Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath resigned from his post, hours before the Supreme Court-ordered trust vote deadline.

आज मध्यप्रदेश की उम्मीदों और विश्वास की हार हुई है , लोभी और प्रलोभी जीत गए हैं ।

मध्यप्रदेश के आत्मसम्मान को हराकर कोई नहीं जीत सकता।

मैं पूरी इच्छाशक्ति से मध्यप्रदेश के विकास के लिए काम करता रहूँगा। — Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) March 20, 2020

After weeks of political drama in Madhya Pradesh which went from senior Congress leader and former Union Minister Jyotiraditya Scindia joining the BJP, the Grand Old Party’s government in the state has collapsed.