Raijor Dal: KMSS Announces New Pol Party

Krishak Mukti Sangram Samiti today announced the formation of its political wing “Raijor Dal”.

Peasant leader Akhil Gogoi has been named as the Chief State Convenor. Lohit Gogoi, Mahendra Dihingia, Rubul Gogoi, Jitul Deka, Ratneshwar Deuri, Rubul Das, Dr. Harikanta Das, Suren Deka, Manoj Gogoi, Partha Sarathi Saikia, Prashun Rajkonwar, Prabin Das, Krishna Sharma, Sadananda Das, Mridul Kumar Handique and Muhammad Shahjahan Ali.

The group of advisors include Dr. Hiren Gohain, Dr. Nagen Saikia, Jahnu Baruah, Dr. Udayaditya Bharali, Dr. Sitanath Lahkar, Dr. Ghanashyam Nath, Dr. Narayan Sharma and Sanjay Kumar Tanti.