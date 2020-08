Assam Govt Announces 43 Names for Literary Pension

The Assam Government has picked up 43 litterateurs for a literary pension for the year 2020-21. All the 43 names have been announced on Friday. In a statement, Dispur has said that the 43 writers should contact the Directorate of Higher Education, Kahilipara for their pension.

The list of the pensioners is:

1. Hiran Saikia Lahkar, Barpeta

2. Samar Bijoy Chakravarty (Silchar, Cachar)

3. Bimal Rajkhowa (Dhemaji)

4. Bidyabhushan Deuri (Dibrugarh)

5. Hemchandra Saikia (Jorhat)

6. Bhabakanta DevaGoswami (Kamalabari Satra, Jorhat)

7. Dinesh Chandra Deka (Maligaon, Guwahati)

8. Ajit Kumar Dutta (Pandu, Guwahati)

9. Dr. Roman Sarma (Bamunimaidam, Guwahati)

10. Sabita Devi (Japorigog, Guwahati)

11. Harendra Nath Sarma (Hengrabari, Guwahati)

12. Atul Mazumdar (Jalukbari, Guwahati)

13. Bokuli Baishya (Zoo Road, Guwahati)

14. Dr. Champaklal Baishya (Zoo Road, Guwahati)

15. Babul Das (Rupnagar, Guwahati)

16. Girindra Nath Deka (Kendua, Kamrup)

17. Prakash Das (Hajo)

18. Dr. Pemananda Musahary (Langhin, Karbi Anglong)

19. Singh Kro (Diphu)

20. Sunil Kumar Goswami (Barpujia, Morigaon)

21. Thunu Saikia Kalita (Sensua, Nagaon)

22. Kaminikanta Sarma (Nalbari)

23. Dipali Bhattacharyya Baruah (Sivasagar)

24. Dr. Charu Saharia Nath (Majgaon, Sonitpur)

25. Nandeswar Daimary (Ambagaon, Udalguri)

26. Rebatimohan Timsina (Routa)

27. Bhudhar Bora (Bedeti, Biswanath)

28. Anowar Hussain (Bolkamari, Dhubri)

29. Pranabpran Bhattacharyya (Ulubari, Guwahati)

30. Mahendra Nath Talukdar (Dispur, Guwahati)

31. Apurba Bordoloi (Bokakhat)

32. Biroja Devi (Pandu, Guwahati)

33. Atul Chandra Mahanta (Dergaon)

34. Mira Deka (Bornardi, Nalbari)

35. Chandraprabha Bhattacharyya (Jorhat)

36. Gauri Saikia (Dibrugarh)

37. Bipul Chandra Kalita (Sualkuchi)

38. Kamal Kumar Kalita (Noonmati, Guwahati)

39. Manik Lal Bhowmik (Barpeta Road)

40. Hiren Das (Barpeta)

41. Satish Chandra Das (Barpeta)