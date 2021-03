Assam Polls: AJP Releases 2nd List Of 50 Candidates

Assam Jatiya Parishad (AJP) has released its second list of candidates who would be contesting in the upcoming Assam polls.

A total of 50 candidates have been selected.

Below is the list –

2. Patharkandi – Humayun Kabir

11. Dholai – Ram Ratan Dusad

12. Udharbond – Aimul Haque Lashkar

13. Lakhipur – Alimuddin Mazumdar

15. Katigara – Madhan Babu Sinha

23. Dhubri – Azad Ali Sheikh

24. Gouripur – Ariful Islam

25. Golokganj – Manoj Kumar Rai

27. Bilaspara East – Dr. Kanulal Das

32. Bongaigaon – Dipu Choudhury

33. Bijni – Rupam Kumar Das

37. Goalpara East – Imdad Hussain

38. Goalpara West – Safiur Rahman

42. Pathacharkuchi – Pabindra Deka

49. Chaygaon – Debojit Adhikari

50. Palashbari – Pankaj Lochan Devgoswami

53. Guwahati East – Adip Kumar Phukan

55. Hajo – Dulu Ahmed

57. Rangia – Dr. Babul Saikia

59. Nalbari – Nagen Deka

60. Barkhetri – Pulakesh Baruah

61. Dharampur – Dr. Shikhar Kumar Sharma

72. Borsala – Upen Raj Nath

73. Tezpur – Janmoni Bora

75. Biswanath – Duldul Borkakoti

77. Behali – Anjan Upadhyay

78. Gohpur – Dr. Gopal Phukan

79. Jagiroad – Bubul Das

80. Morigaon – Banikanta Das

81. Lahorighat – Samjida Yasmin

82. Roha – Utpal Baniya

88. Samaguri – Abidur Rahman

89. Koliabor – Mukul Baruah

92. Lumding – Mousumi Sarma

95. Golaghat – Reena Saikia

98. Jorhat – Nirod Sangkakoti

99. Majuli (ST) – Sishudhar Doley

100. Titabor – Sailendra Kumar Hazarika

101. Moriani – Alak Ghosh

103. Amguri – Chandra Baruah

105. Mahmora – Manik Gogoi

106. Sonari – Gautam Hatimuria

110. Naoboisa – Putli Kashyap

111. Lakhimpur – Ranjan Borpatragogoi

115. Moran – Sanjeev Changmai

117. Lahowal – Likhan Baruah

119. Tingkhong – Milan Sonowal

120. Naharkatia – Lurinjyoti Gogoi

121. Chabua – Rafel Kujur

125. Doomdooma – Subhesh Bhumij

On Friday, the party released its first list of 18 candidates.