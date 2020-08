Central Cabinet Minister in Ministry of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, has tested positive for COVID-19. He was admitted to the hospital on Thursday afternoon.

This was announced by the Minister himself, who belonged to Rajasthan, on Twitter.

अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो लोग आये हैं वह स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। — Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) August 20, 2020

At least four Union Ministers have already tested positive for the contagion recently. They include Amit Shah, Arjun Ram Meghwal, Dharmendra Pradhan and Shripad Naik.