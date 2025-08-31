Subscribe

UPPL Announces Second List of Candidates for BTC Elections

This follows the party’s first list of 18 candidates, released on the night of August 21. The second list features 16 candidates, representing various constituencies across the Bodoland Territorial Region.

The United People's Party Liberal (UPPL) has unveiled its second list of candidates for the upcoming Bodoland Territorial Council (BTC) elections. This follows the party’s first list of 18 candidates, released on the night of August 21. The second list features 16 candidates, representing various constituencies across the Bodoland Territorial Region.

Second List of UPPL Candidates:

  • Parbotjhora Constituency (No. 1): Prosen Kumar Brahma – President, UPPL Parbotjhora District Committee

  • Guma Constituency (No. 2): Mursida Begum

  • Kachugaon Constituency (No. 6): Ukhil Mushahary

  • Chirang Duar Constituency (No. 14): Khampa Borgoyari

  • Nichima Constituency (No. 16): Ranjit Basumatary

  • Thuribari Constituency (No. 19): Mohammad Ranju Ahmed

  • Mathanguri Constituency (No. 20): Makhan Swargiary

  • Salbari Constituency (No. 21): Jay Mushahary

  • Dihira Constituency (No. 23): Bhupen Bodosa

  • Goibari Constituency (No. 28): Pramod Boro

  • Goreswar Constituency (No. 30): Bipul Kumar Basumatary

  • Khwirabari Constituency (No. 31): Dharani Boro

  • Bhergaon Constituency (No. 32): Daobaisa Boro

  • Nonai Serfang Constituency (No. 33): Mariam Toppo

  • Khalingduar Constituency (No. 34): Rabindra Boro

  • Bhairabkunda Constituency (No. 38): Govinda Chandra Basumatary

The first list of 18 candidates, released on August 21, was signed by BTC Chief Executive Member Pramod Boro. Some prominent names in the initial list include Chandan Brahma contesting from Kajalgaon, UPPL General Secretary Raju Narzary from Sorabil, Wilson Hasda from Sreerampur, and Rabiram Brahma from Banargaon constituency.

The UPPL, currently the ruling party in the Bodoland Territorial Region, is preparing to contest all constituencies with these candidates as it seeks to retain its majority in the upcoming BTC elections.

