UPPL Announces Second List of Candidates for BTC Elections

The United People's Party Liberal (UPPL) has unveiled its second list of candidates for the upcoming Bodoland Territorial Council (BTC) elections. This follows the party’s first list of 18 candidates, released on the night of August 21. The second list features 16 candidates, representing various constituencies across the Bodoland Territorial Region.
Second List of UPPL Candidates:
Parbotjhora Constituency (No. 1): Prosen Kumar Brahma – President, UPPL Parbotjhora District Committee
Guma Constituency (No. 2): Mursida Begum
Kachugaon Constituency (No. 6): Ukhil Mushahary
Chirang Duar Constituency (No. 14): Khampa Borgoyari
Nichima Constituency (No. 16): Ranjit Basumatary
Thuribari Constituency (No. 19): Mohammad Ranju Ahmed
Mathanguri Constituency (No. 20): Makhan Swargiary
Salbari Constituency (No. 21): Jay Mushahary
Dihira Constituency (No. 23): Bhupen Bodosa
Goibari Constituency (No. 28): Pramod Boro
Goreswar Constituency (No. 30): Bipul Kumar Basumatary
Khwirabari Constituency (No. 31): Dharani Boro
Bhergaon Constituency (No. 32): Daobaisa Boro
Nonai Serfang Constituency (No. 33): Mariam Toppo
Khalingduar Constituency (No. 34): Rabindra Boro
Bhairabkunda Constituency (No. 38): Govinda Chandra Basumatary
The first list of 18 candidates, released on August 21, was signed by BTC Chief Executive Member Pramod Boro. Some prominent names in the initial list include Chandan Brahma contesting from Kajalgaon, UPPL General Secretary Raju Narzary from Sorabil, Wilson Hasda from Sreerampur, and Rabiram Brahma from Banargaon constituency.
The UPPL, currently the ruling party in the Bodoland Territorial Region, is preparing to contest all constituencies with these candidates as it seeks to retain its majority in the upcoming BTC elections.
