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Indian Railways Cancel 283 Trains | Check Full List

The decision to cancel the trains were taken due to low visibility caused by dense fog in North India, maintenance work on railway tracks, platforms and other issues.
Indian Railways Cancel 283 Trains
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As many as 283 trains were cancelled on Wednesday. This was informed by the Indian Railways.

The decision to cancel the trains were taken due to low visibility caused by dense fog in North India, maintenance work on railway tracks, platforms and other issues.

The 283 trains which were cancelled include, NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC), GUWAHATI (GHY) - KOLKATA TERMINAL (KOAA), DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO), LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) and many more.

The following are the trains which have been cancelled:

  1. SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)PEXP00:0500402 NDLS-NGC COVID-

  2. NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)PEXP14:3001605 PTK-JMKR EXP SPL

  3. PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)PSPC17:1501606 PTK-JMKR EXP SPL

  4. JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:3501607 PTK-JDNX SPL

  5. PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC02:0501608 BJPL-PTK EXP SPL

  6. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:0001609 PTK-BJPL XPRES SPL

  7. PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC15:2001610 BJPL-PTK SPL

  8. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC17:5501625 DUI-BTI MEXP SPL

  9. DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)PSPC04:1001626 BTI-DUI MEXP SPL

  10. BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)PSPC21:1001823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL

  11. VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:1001824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP

  12. LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)PSPC16:2502518 GHY-KOAA TOD SPECIAL

  13. GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)TOD21:0003085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

  14. AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)PSPC22:2503086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

  15. NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC05:3503359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL

  16. BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)PSPC03:3003360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL

  17. VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)PSPC07:0003592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

  18. ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)PSPC07:0503649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL

  19. BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)PSPC06:2003650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL

  20. BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)PSPC18:4503657 JSME-BDME MEMU PGR SPL

  21. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC12:3003658 BDME-JSME MEMU PGR SPL

  22. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC13:0503659 JSME-BDME MEMU PGR SPL

  23. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC14:4003660 BDME-JSME MEMU PGR SPL

  24. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC15:1503661 JSME-BDME MEMU PGR SPL

  25. JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC16:4003662 BDME-JSME MEMU PGR SPL

  26. BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC17:1004029 GHH-FN DMU

  27. GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC06:2004030 FN-DEE SPL

  28. FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC07:0004041 DEE-FN SPL

  29. DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC09:0504042 FN-DEE SPL

  30. FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC16:1504148 MTC-GZB SPL

  31. MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)PSPC16:3004149 GZB-MTC SPL

  32. GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)PSPC09:0004263 BSB-SLN U R M EXP SPL

  33. VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)PSPC16:1504264 SLN-BSB U R M EXP SPL

  34. SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)PSPC06:3504267 BSB-PBH U R M EXP SPL

  35. VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC17:1504268 PBH-BSB U R M EXP SPL

  36. PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)PSPC05:0504303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL

  37. BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)PSPC17:1504304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL

  38. DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC23:5004305 BALAMAU SPN MEX SPL

  39. BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC18:2504306 SPN-BLM MEXP SPL

  40. SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)PSPC06:3504320 SPN-LKO EXP SPL

  41. SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:5504335 MB-ANVT MEX SPL

  42. MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)PSPC05:1004336 ANVT-MB MEX SPL

  43. GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)PSPC18:2004337 SPC SPN EXPSPL

  44. SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC19:0004338 SPN SCC EXPSPL

  45. SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)PSPC07:0504355 LKO-BLM EXP SPL

  46. LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)PSPC18:4504379 ROZA BARELLY MEXP

  47. ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC06:1504380 BE - RAC MEXP SPL

  48. BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC18:5004403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL

  49. DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)PSPC16:4504404 SRE-DLI MEMU MEX SPL

  50. SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2004408 SSB-PWL EXP SPL

  51. SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)PSPC10:0004421 PWL-SSB EXP SPL

  52. PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC12:1504424 JIND- DELHI EXP SPL

  53. JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC07:0504503 UMB-LDH MEX SPL

  54. AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC05:4004504 LDH-UMB MEXP SPL

  55. LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC16:1004531 UMB - DUI EXP SPL

  56. AMBALA CANT JN (UMB) - DHURI JN (DUI)PSPC17:3504547 UMB - BTI SPL

  57. AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)PSPC13:1004548 BTI - UMB MEX SPL

  58. BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC07:3004549 UMB - PTA EXP SPL

  59. AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)PSPC07:5004550 PTA - UMB EXP SPL

  60. PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:1504568 NLDM-UMB SPL

  61. NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC10:4504577 UMB-NLDM SPL

  62. AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)PSPC11:3504579 UMB-LDH SPL

  63. AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC09:3004582 LDH-UMB SPL

  64. LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:5004591 LDH-CIA SPL

  65. LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)PSPC08:3004592 ASR-LDH SPL

  66. CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC13:1004601 PTK-JDNX PASSANGER

  67. PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC10:1004602 JDNX-PTK PASSNGER

  68. JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)PSPC07:1004647 PTK-BJPL EXP SPL

  69. PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC08:4504648 BJPL-PTK EXP SPL

  70. BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC16:2504652 HUMSAFAR EXP SPL

  71. AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)TOD10:5504654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL

  72. AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)TOD08:4004689 UMB-JUC EXP SPL

  73. AMBALA CANT JN (UMB) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC16:2004690 JUC-UMB MEXP SPL

  74. JALANDHAR CITY (JUC) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC05:4004901 DEE-FN SPL

  75. DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC18:0004902 FN-GHH SPL

  76. FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)PSPC19:5004909 DLI-PNP SPL

  77. DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)PSPC19:2504910 PNP-DLI SPL

  78. PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)PSPC06:2004912 GZB-PWL CAR EMU

  79. GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)PSPC11:3004913 PWL-GZB CAR MEX SPL

  80. PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:0504916 NDLS-PWL EXP SPL

  81. NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)PSPC04:2504919 KSV-NDLS EXP SPL

  82. KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)PSPC19:4504927 NDLS-SSB EXP SPL

  83. NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL

  84. DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC20:4504941 GZB-DLI SPL

  85. GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC18:2004946 DLI-GZB SPL

  86. DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:4004950 NDLS-GZB EXP SPL

  87. NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC09:3504953 GZB-NDLS EXP SPL

  88. GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC16:4004958 NDLS-GZB SPL

  89. NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC17:4504959 GZB-NDLS SPL

  90. GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC19:2504961 GZB-NDLS SPL

  91. GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC08:3004963 NDLS-PNP EXP SPL

  92. NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)PSPC17:5004964 PNP-NDLS EXP SPL

  93. PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)PSPC06:4004974 BNW-ROK EXP SPL

  94. BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975 ROK BNW EXP SPL

  95. ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC13:3004977 ROK-BNW EXP SPL

  96. ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC17:3004978 BNW ROK EXP SPL

  97. BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC07:3004987 DELHI JIND EXP SPL

  98. DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988 JIND DELHI EXP SPL

  99. JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC15:5004999 DELHI SMQL EXP SPL

  100. DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)PSPC21:0005000 SMQL DLI EXP SPL

  101. SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2005035 SV-GKP UNRESERVED EXP

  102. SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)PSPC17:3505036 JEA-SV UN-RESERVED EXP

  103. NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)PSPC05:0005039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP

  104. NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC19:2005040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP

  105. GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)PSPC12:3005091 GD-STP SPL

  106. GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)PSPC11:4505092 STP-GD SPECIAL

  107. SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)PSPC06:4505093 GKP-STP UNRESERVED EXP

  108. GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)PSPC06:0005094 STP-GKP UNRESERVED MEX

  109. GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)PSPC18:0505117 BSBS-PBH MEX SPL

  110. BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC06:0005118 PBH-BSBS MEX SPL

  111. PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)PSPC17:0005155 CPR-GKP EXP SPL

  112. CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)PSPC16:4505156 GKP-CPR EXP SPL

  113. GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)PSPC09:0005334 MB-RMR EXP

  114. MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC04:3005366 RMR-MB SPL EXP

  115. RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)PSPC21:1005459 STP-SPN UR SPL

  116. SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL

  117. SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)PSPC15:0005470 NTV-JEA UNRESERVED EXP

  118. NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC09:4005471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP

  119. NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)PSPC13:4505517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

  120. DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC16:2005518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

  121. HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC05:0005591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

  122. DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC08:2505592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

  123. HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC14:4506275 CMNR-MYS UR EXP SPL

  124. CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)PSPC18:3506276 MYS-CMNR UR EXP SPL

  125. MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR)PSPC12:1506802 CBE-SA MEMU EXP SPL

  126. COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)PSPC09:0506803 SA-CBE MEMU EXP SPL

  127. SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)PSPC13:4006921 DBNK-ASR DMU

  128. AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC04:2006922 DBNK-ASR EXP SPL

  129. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC06:0506923 VKA-DBNK EXP SPL

  130. VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC09:4006924 VKA-DBNK EXP SPL

  131. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC11:2006925 VKA-DBNK EXP SPL

  132. VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC13:1506926 DBNK-VKA EXP SPL

  133. DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC14:4506934 PTK-ASR EXP SPL

  134. PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)PSPC04:1506937 ASR-PTK EXP SPL

  135. AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)PSPC20:3506958 HSX-JUC EXP SPL

  136. JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)PSPC21:3506959 HSX-ASR EXP SPL

  137. HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC05:0506964 FZR-JUC EXP SPL

  138. FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC03:0006967 JUC-FZR EXP SPL

  139. JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)PSPC21:3006977 JJJ-PGW EXP SPL

  140. JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)PSPC11:1006980 PGW-JJJ EXP SPL

  141. PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)PSPC15:0506991 KKP-FKA EXP SPL

  142. KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)PSPC04:2506994 FKA-KKP EXP SPL

  143. FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)PSPC20:1006995 BTI-FKA EXP SPL

  144. BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)PSPC20:1506996 FKA-BTI EXP SPL

  145. FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)PSPC02:3507795 SC-MOB DEMU

  146. SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)PSPC05:4507906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

  147. LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC17:5009082 BH - ST PASSENGER SPECIAL

  148. BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)PSPC12:2009108 EKNR - PRTN SPECIAL

  149. EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC09:5009109 PRTN - EKNR SPECIAL

  150. PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC12:1509110 EKNR - PRTN SPECIAL

  151. EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC13:5509113 PRTN - EKNR SPL

  152. PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC15:4509369 SBIB- PTN DEMU SPL

  153. SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC09:1509370 PTN-SBIB DEMU SPL

  154. PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC12:3509476 PTN - MSH PASSENGER

  155. PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC16:4009481 MSH - PTN PASSENGER

  156. MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC18:0509483 MSH - PTN PASSENGER

  157. MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC20:5009484 PTN - MSH PASSENGER

  158. PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC19:2009491 MSH - VG PASSENGER SPL

  159. MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)PSPC20:2009492 VG-MSH PASSENGER SPL

  160. VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)PSPC18:2510101 RATNAGIRI- MADGAON

  161. RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX01:4010102 MADGAON - RATNAGIRI

  162. MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX19:0011410 NZB-PUNE DMU

  163. NIZAMABAD JN. (NZB) - PUNE JN (PUNE)MEX23:4011651 JBP-SGRL INTERCITY EXP

  164. JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)MEX15:1511652 SGRL-MML INTERCITY EXP

  165. SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)MEX04:4012216 BDTS-DEE GARIBRATH

  166. BANDRA TERMINUS (BDTS) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)GBR12:0012226 KAIFIAT EXP

  167. DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)SUF20:2512241 CDG-ASR SUPERFAST

  168. CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)SUF16:4012242 ASR-CDG SUPERFAST

  169. AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)SUF05:1012317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP

  170. KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)SUF07:4012368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP

  171. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)SUF13:1512369 HWH DDN KUMBHA EXP

  172. HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF13:0012497 SHANE PUNJAB EXPRES

  173. NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)SUF06:4012498 SHANE PUNJAB EXPRESS

  174. AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)SUF15:1012505 NORTHEAST EXPRESS

  175. KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF12:4012529 PPTA LJN S F

  176. PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)SUF16:3012530 LJN PPTA S F

  177. LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)SUF05:0012537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP

  178. MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)SUF19:3512538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP

  179. BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)SUF07:2512571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP

  180. GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF18:5012874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP

  181. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987 SDAH AII EXP

  182. SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)SUF22:5513309 CPU-PRYJ EXPRESS

  183. CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)MEX06:0013310 PRYJ-CPU EXPRESS

  184. PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)MEX15:0013345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

  185. VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)MEX14:1013346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

  186. SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)MEX05:3014005 LICHCHIVI EXPRESS

  187. SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)MEX02:3014006 LICHCHIVI EXPRESS

  188. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)MEX18:0014213 BSB-GD INTERCITY

  189. VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)MEX14:0014214 BSB-GD INTERCITY

  190. BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)MEX05:1514217 UNCHAHAR EXP

  191. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)MEX14:0014218 UNCHAHAR EXP

  192. CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX16:4514235 VARANASI-BAREILLY EXP

  193. VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)MEX23:1014236 BERELLY VARANASI EXP

  194. BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)MEX16:3514265 BSB DDN EXP

  195. BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)MEX08:2014266 DDN BSBS EXPRESS

  196. DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)MEX18:3014505 ASR-NLDM EXPRES

  197. AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)MEX14:0014506 NLDM-ASR EXPRESS

  198. NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014510 BTI - UMB EXP SPL

  199. BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX18:2514525 UMB - SGNR INT EXP

  200. AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)MEX05:0514526 SGNR - UMB INT EXP

  201. SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX13:4514617 BNKI-ASR JANSEWA EXP

  202. BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)MEX06:3014618 ASR-BNKI JANSEWA EXP

  203. AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)MEX06:3514673 SHAHEED EXPRESS

  204. JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014853 MARUDHAR EXP

  205. VARANASI CITY (BCY) - JODHPUR JN (JU)MEX16:5014866 MARUDHAR EXP

  206. JODHPUR JN (JU) - VARANASI CITY (BCY)MEX08:2515053 LJN-CPR-EXP

  207. CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)MEX19:3515054 LJN-CPR-EXP

  208. LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)MEX21:0015081 JEA-GTNR EXPRESS

  209. NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)MEX12:4015082 GTNR-JEA EXPRESS

  210. GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)MEX06:1015105 CPR-NTV INTERCITY EXP

  211. CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)MEX06:0015106 NTV CPR INTERCITY EXP

  212. NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)MEX15:0015127 BSBS-NDLS K V EXP

  213. BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)MEX13:3015129 GKP-BCY MAIL EXP

  214. GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)MEX09:5515130 BCY-GKP MAIL EXPRESS

  215. VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)MEX11:1015159 CPR DURG EXP

  216. CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)MEX07:1015203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS

  217. BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)MEX20:2515204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

  218. LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)MEX15:1515904 CDG-DBRG EXPRESS

  219. CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)MEX23:3517309 YPR-VASGO EXPRESS

  220. YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)MEX15:0017310 VASCO-YPR EXPRESS

  221. VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)MEX22:5517333 MRJ-CLR UR EXP

  222. MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)MEX11:5017334 CLR-MRJ UR EXP

  223. CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)MEX18:3018103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP

  224. TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)MEX21:1018104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP

  225. AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)MEX12:4520948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

  226. EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH11:1520949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

  227. AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH15:2022165 BPL-SGRL SF EXP

  228. BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)SUF20:5522406 ANVT-BGP GARIB RATH

  229. ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)GBR17:2022441 CKTD-CNB-INTERCITY

  230. CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)SUF15:5522442 CNB-CKTD-INTERCITY

  231. KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)SUF06:3022531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP

  232. CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)SUF05:2022532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP

  233. MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)SUF23:5031411 SDAH -NH LOCAL

  234. SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB04:4031414 NH - SDAH LOCAL

  235. NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB04:5031423 SDAH - NH LOCAL

  236. SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB12:2031432 NH-SDAH LOCAL

  237. NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB13:4031711 NH - RHA LOCAL

  238. NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB05:0031712 RHA-NH LOCAL

  239. RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB04:0536011 HWH-BRPA LOCAL

  240. HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)SUB09:4036012 BRPA-HWH LOCAL

  241. BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:0536031 HWH-CDAE LOCAL

  242. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB08:4536032 CDAE-HWH LOCAL

  243. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB09:5736033 HWH-CDAE LOCAL

  244. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB10:3036034 CDAE HWH LOCAL

  245. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:5536035 HWH-CDAE LOCAL

  246. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB13:5036036 CDAE-HWH LOCAL

  247. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:0236037 HWH-CDAE LOCAL

  248. HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB17:5536038 CDAE HWH LOCAL

  249. CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3336827 HWH - BWN CHORD LOCAL

  250. HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)SUB12:0536840 BWN-HWH CHORD LOCAL

  251. BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)SUB13:0537305 ANDOLAN LOCAL

  252. HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB19:1537306 SIU-HWH LOCAL

  253. SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:0537307 HWH - HPL LOCAL

  254. HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB06:5237308 HPL-HWH LOCAL

  255. HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB08:3037319 HWH-TAK LOCAL

  256. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB10:2037327 HWH - TAK LOCAL

  257. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB13:3837330 TAK-HWH LOCAL

  258. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB12:0037338 TAK-HWH LOCAL

  259. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:1537343 HWH-TAK LOCAL

  260. HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB20:0537348 TAK-HWH LOCAL

  261. TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3337411 SHE-TAK LOCAL

  262. SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB05:1537412 TAK-SHE LOCAL

  263. TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB04:0537415 SHE TAK LOCAL

  264. SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB08:2537416 TAK SHE LOCAL

  265. TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB07:2538923 HWH-AMZ LOCAL

  266. HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)SUB22:0538924 AMZ HWH LOCAL

  267. AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:2047105 HYB-LPI

  268. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB10:0047110 HYB-LPI

  269. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB12:2047114 HYB-LPI

  270. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB14:2547120 HYB-LPI

  271. HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB17:2047129 LPI-HYB

  272. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB08:1047133 LPI-HYB

  273. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB11:1047137 LPI-HYB

  274. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB13:2047140 LPI-HYB

  275. LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB16:1047150 SC-LPI

  276. SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)SUB06:4547190 LPI-FM

  277. LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)SUB18:3547195 LPI-SC

  278. LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)SUB22:5047203 FM-LPI

  279. FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)SUB20:4052539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

  280. NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)PAS10:0052965 DADN KKD PASSENGER

  281. DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS11:0552966 KKD DADN PASSENGER

  282. KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS15:34

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