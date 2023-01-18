Indian Railways Cancel 283 Trains | Check Full List

As many as 283 trains were cancelled on Wednesday. This was informed by the Indian Railways.
The decision to cancel the trains were taken due to low visibility caused by dense fog in North India, maintenance work on railway tracks, platforms and other issues.
The 283 trains which were cancelled include, NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC), GUWAHATI (GHY) - KOLKATA TERMINAL (KOAA), DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO), LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) and many more.
The following are the trains which have been cancelled:
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)PEXP00:0500402 NDLS-NGC COVID-
NEW DELHI (NDLS) - NEW GUWAHATI G/SHED (NGC)PEXP14:3001605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)PSPC17:1501606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:3501607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC02:0501608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC04:0001609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC15:2001610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC17:5501625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)PSPC04:1001626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)PSPC21:1001823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:1001824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)PSPC16:2502518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)TOD21:0003085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)PSPC22:2503086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)PSPC05:3503359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)PSPC03:3003360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)PSPC07:0003592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)PSPC07:0503649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)PSPC06:2003650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)PSPC18:4503657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC12:3003658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC13:0503659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC14:4003660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC15:1503661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)PSPC16:4003662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)PSPC17:1004029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC06:2004030 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC07:0004041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC09:0504042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)PSPC16:1504148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)PSPC16:3004149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)PSPC09:0004263 BSB-SLN U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)PSPC16:1504264 SLN-BSB U R M EXP SPL
SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)PSPC06:3504267 BSB-PBH U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC17:1504268 PBH-BSB U R M EXP SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)PSPC05:0504303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)PSPC17:1504304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC23:5004305 BALAMAU SPN MEX SPL
BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC18:2504306 SPN-BLM MEXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)PSPC06:3504320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)PSPC04:5504335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)PSPC05:1004336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)PSPC18:2004337 SPC SPN EXPSPL
SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC19:0004338 SPN SCC EXPSPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)PSPC07:0504355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)PSPC18:4504379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)PSPC06:1504380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)PSPC18:5004403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)PSPC16:4504404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2004408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)PSPC10:0004421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC12:1504424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC07:0504503 UMB-LDH MEX SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC05:4004504 LDH-UMB MEXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC16:1004531 UMB - DUI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DHURI JN (DUI)PSPC17:3504547 UMB - BTI SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI)PSPC13:1004548 BTI - UMB MEX SPL
BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC07:3004549 UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)PSPC07:5004550 PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:1504568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC10:4504577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)PSPC11:3504579 UMB-LDH SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC09:3004582 LDH-UMB SPL
LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC17:5004591 LDH-CIA SPL
LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)PSPC08:3004592 ASR-LDH SPL
CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC13:1004601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)PSPC10:1004602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)PSPC07:1004647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)PSPC08:4504648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)PSPC16:2504652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)TOD10:5504654 KARMABHOOMI SUF CLON SPL
AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)TOD08:4004689 UMB-JUC EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC16:2004690 JUC-UMB MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - AMBALA CANT JN (UMB)PSPC05:4004901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)PSPC18:0004902 FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)PSPC19:5004909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)PSPC19:2504910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)PSPC06:2004912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)PSPC11:3004913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:0504916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)PSPC04:2504919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)PSPC19:4504927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC20:4504941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC18:2004946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)PSPC08:4004950 NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC09:3504953 GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC16:4004958 NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)PSPC17:4504959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)PSPC19:2504961 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)PSPC08:3004963 NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)PSPC17:5004964 PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)PSPC06:4004974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC13:3004977 ROK-BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)PSPC17:3004978 BNW ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC07:3004987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)PSPC15:5004999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)PSPC21:0005000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)PSPC04:2005035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)PSPC17:3505036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)PSPC05:0005039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC19:2005040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)PSPC12:3005091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)PSPC11:4505092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)PSPC06:4505093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)PSPC06:0005094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)PSPC18:0505117 BSBS-PBH MEX SPL
BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)PSPC06:0005118 PBH-BSBS MEX SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)PSPC17:0005155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)PSPC16:4505156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)PSPC09:0005334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)PSPC04:3005366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)PSPC21:1005459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)PSPC15:0005470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)PSPC09:4005471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)PSPC13:4505517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC16:2005518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC05:0005591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)PSPC08:2505592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)PSPC14:4506275 CMNR-MYS UR EXP SPL
CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)PSPC18:3506276 MYS-CMNR UR EXP SPL
MYSORE JN (MYS) - CHAMARAJANAGAR (CMNR)PSPC12:1506802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)PSPC09:0506803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)PSPC13:4006921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC04:2006922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC06:0506923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC09:4006924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC11:2006925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)PSPC13:1506926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)PSPC14:4506934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)PSPC04:1506937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)PSPC20:3506958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)PSPC21:3506959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC05:0506964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)PSPC03:0006967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)PSPC21:3006977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)PSPC11:1006980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)PSPC15:0506991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)PSPC04:2506994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)PSPC20:1006995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)PSPC20:1506996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)PSPC02:3507795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)PSPC05:4507906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)PSPC17:5009082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)PSPC12:2009108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC09:5009109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC12:1509110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)PSPC13:5509113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)PSPC15:4509369 SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)PSPC09:1509370 PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)PSPC12:3509476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC16:4009481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC18:0509483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)PSPC20:5009484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)PSPC19:2009491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)PSPC20:2009492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)PSPC18:2510101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)MEX01:4010102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)MEX19:0011410 NZB-PUNE DMU
NIZAMABAD JN. (NZB) - PUNE JN (PUNE)MEX23:4011651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)MEX15:1511652 SGRL-MML INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)MEX04:4012216 BDTS-DEE GARIBRATH
BANDRA TERMINUS (BDTS) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)GBR12:0012226 KAIFIAT EXP
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)SUF20:2512241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)SUF16:4012242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)SUF05:1012317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)SUF07:4012368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)SUF13:1512369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)SUF13:0012497 SHANE PUNJAB EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)SUF06:4012498 SHANE PUNJAB EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)SUF15:1012505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF12:4012529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)SUF16:3012530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)SUF05:0012537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)SUF19:3512538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)SUF07:2512571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SUF18:5012874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)SUF22:5513309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)MEX06:0013310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)MEX15:0013345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)MEX14:1013346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)MEX05:3014005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)MEX02:3014006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)MEX18:0014213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)MEX14:0014214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)MEX05:1514217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)MEX14:0014218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)MEX16:4514235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)MEX23:1014236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)MEX16:3514265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)MEX08:2014266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)MEX18:3014505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)MEX14:0014506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014510 BTI - UMB EXP SPL
BHATINDA (BTI) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX18:2514525 UMB - SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)MEX05:0514526 SGNR - UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)MEX13:4514617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)MEX06:3014618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)MEX06:3514673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)MEX07:2014853 MARUDHAR EXP
VARANASI CITY (BCY) - JODHPUR JN (JU)MEX16:5014866 MARUDHAR EXP
JODHPUR JN (JU) - VARANASI CITY (BCY)MEX08:2515053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)MEX19:3515054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)MEX21:0015081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)MEX12:4015082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)MEX06:1015105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)MEX06:0015106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)MEX15:0015127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)MEX13:3015129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)MEX09:5515130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)MEX11:1015159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)MEX07:1015203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)MEX20:2515204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)MEX15:1515904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)MEX23:3517309 YPR-VASGO EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG)MEX15:0017310 VASCO-YPR EXPRESS
VASCO DA GAMA (VSG) - YASVANTPUR JN (YPR)MEX22:5517333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)MEX11:5017334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)MEX18:3018103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)MEX21:1018104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)MEX12:4520948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)JSH11:1520949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)JSH15:2022165 BPL-SGRL SF EXP
BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)SUF20:5522406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)GBR17:2022441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)SUF15:5522442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)SUF06:3022531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)SUF05:2022532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)SUF23:5031411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB04:4031414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB04:5031423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)SUB12:2031432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)SUB13:4031711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)SUB05:0031712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)SUB04:0536011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)SUB09:4036012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:0536031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB08:4536032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB09:5736033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB10:3036034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB11:5536035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB13:5036036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:0236037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)SUB17:5536038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3336827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)SUB12:0536840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)SUB13:0537305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)SUB19:1537306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:0537307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)SUB06:5237308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)SUB08:3037319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB10:2037327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB13:3837330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB12:0037338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB15:1537343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)SUB20:0537348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)SUB19:3337411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB05:1537412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB04:0537415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)SUB08:2537416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)SUB07:2538923 HWH-AMZ LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)SUB22:0538924 AMZ HWH LOCAL
AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)SUB21:2047105 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB10:0047110 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB12:2047114 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB14:2547120 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)SUB17:2047129 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB08:1047133 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB11:1047137 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB13:2047140 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)SUB16:1047150 SC-LPI
SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)SUB06:4547190 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)SUB18:3547195 LPI-SC
LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)SUB22:5047203 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)SUB20:4052539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)PAS10:0052965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)PAS11:0552966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)PAS15:34