90 Assam Police Personnel Awarded DGP's Commendation Medal 2023

The officers who have been awarded silver medals are:

1) Shri Sanjay Sarma, Special Public Prosecutor, (POCSO), Goalpara

2) Shri Padmanabh Baruah, IPS, DCP (West), Guwahati City

3) Smti. Marylyn Zawlsangmawi, APS, Addl. Superintendent of Police (HQ), Baksa.

4) Smti. Luna Sonowal, APS, Addl. SP (HQ), Bongaigaon DEF

5) Shri Manas Saikia, APS, Addl. SP (Security), SB Organization.

6) Smti Moushumi Kalita, APS, ADCP, (Traffic-I), Guwahati City.

7) Shri Anal Jyoti Das, Addl. SP (HQ), Dima-Hasao

8) Ms. Kakoli Banya Boruah, APS, ADCP (West), Guwahati City.

9) Shri Kongkon Kr. Nath, APS, Addl. Supdt. of Police (HQ), Karbi-Anglong

10) Shri Anup Jyoti Borah, APS, ACP, (Traffic-III), Guwahati City.

11) Inspector (UB) Chanakya Deori, Barpeta DEF

12) Inspector (UB) Jibendra Brahma, Kamrup DEF.

13) Inspector (UB) Maruf Ashraf Hussain Ahmed, V&AC, Assam

14) Inspector (UB) Lalthanzauvi Betlu, SB Organization.

15) Inspector (UB) Gagan Ch. Deka, DSB Udalguri.

16) Inspector (UB) Chandanjyoti Borah, Hojai DEF

17) Inspector (UB) Manjit Terang, Karbi-Anglong DEF

18) Inspector (UB) Vikram Basumatary, STF, Assam, Srimantapur, Guwahati

19) Inspector (AB) Anil Deka, Darrang DEF

20) Inspector (AB) Satyajit Das, Baksa DEF

21) Inspector (UB) Latuk Das, SB Organization, Assam

22) Inspector Rajesh Kumar Mena, NIA (HQ), New Delhi.

23) Shri Jagannath Talukdar, Sr. Assistant, Poll Cell, Assam Police, Hqrs. Assam

24) Inspector (AB) Tej Singh, 4th APBn., Kahilipara now camp at Assam House, New Delhi

25) SI (UB) Moauty Basumatary, Kokrajhar DEF

26) SI (UB) Birsing Bordoloi, Bongaigaon DEF

27) SI (UB) Pranab Mili, Karimganj DEF

28) SI (UB) Bhaskar Jyoti Baruah, Tinsukia DEF

29) SI (B) M. Norjit Singha, Kraimganj (Ex-Serviceman)

30) SI (B) S. Kulajit Singha, Karimganj (Ex-Serviceman)

31) SI (P) Nishi Ranjan Dey, Karimganj DEF

32) Shri Biswajit Dey, Jr. Assitant, Kokrajhar DEF

33) ASI (UB) Padum Deka, Baksa DEF

34) ASI (UB) Sanjib Kumar Choudhury, GRP Organisation, Bongaigaon

35) ASI (UB) Joyram Payun, Dima-Hasao DEF, the then ASI (UB) Karbi-Anglong DEF.

36) ASI (UB) Nilkamal Nath, Kabi-Anglong DEF the then ASI (UB) Morigaon DEF.

37) ASI (UB) Bikramjeet Singha, SB Organization.

38) Hav Paban Boral 10th APBn, Kahilipara

39) Hav/PSO Rubul Chetia Phukan, SB Organization.

40) Hav Partha Pratim Bharali, 11" APBn., Dergaon now on deputation at PTC, Dergaon.

41) Hav/Clk Sudarshan Das, 5th APBn., on Deputation at SP Office, Dima-Hasao.

42) HC (WO/WT) Hassan Md. Afzalur Rahman, APRO, Guwahati.

43) HC (WO/WT) Ujjal Bordoloi Hukai, APRO, Guwahati.

44) HC Jasbir Singh, NIA HQ, New Delhi.

45) Hav (PSO) Cum Driver (Retired) Aspin Son Sangma

46) LNK/125 Binoy Thapa, 11 APBn.. Dergaon now on deputation at PTC, Dergaon.

47) LNK Subroto Kumar Swain, 10th APBn, Kahilipara

48) UBC/01 Moheswar Sonowal, Sadiya DEF.

49) ABC Sumitra Barman, Karimganj DEF

50) UBC Kalicharan Kalita, Kokrajhar DEF

51) UBC/402 Jadab Hazarika, Dhemaji DEF

52) ABC Sachindra Singha, Karimganj DEF

53) ABC Subhash Dutta, Hojai DEF.

54) WPC (UB)/696 Gyanjyoti Borah, Police Commissionerate Guwahati

55) ABC (AB) Abhay Kumar Singh, Police Commissionerate Guwahati

56) DCn. L.Pangak Sana Singha, 21st AP (IR) Bn., Katlicherra

57) Cn/309 (AB) Hemari Phangcho, 23 AP (IR) Bn., Shiloni, on deputation at SB Organization

58) ABC/S78 Keshab Ray, Goalpara DEF

59) WPC(UB)/363 Karabi Kalita, Baksa DEF

60) Cn H. Kulajit Singha, 21st AP (IR) Bn, Katlicherra.

61) Cn/499 (AB) Khia Ram Rabha, 1" APTF Bn., on deputation at SB Organization.

62) ABC Gagan Kalita, 4th APTF Bn., on deputation V&AC, Assam

63) ABC Biswajit Saikia, 3rd APBn., on deputation V&AC, Assam

64) ABC Lek Bahadur Chetri, 2nd APTF Bn., Lumding

65) ABC Gulendra Borboruah, Hojai DEF

66) ABC Utpal Thawmong, 23rd AP(IR) Bn., on deputation V&AC, Assam

67) Cn Khairul Alom, 21st AP (IR) Bn., Katlichera.

68) WPC Lakhyamoni Gogoi, 11th APBn., Dergaon

69) ABC/437 Manish Kumar Tiwari, Police Commissionerate Guwahati

70) ABC Tapan Chandra Rabha, 7th APBn., on deputation V&AC, Assam

71) ABC Jayanta Nath, 12th APBn., on deputation V&AC, Assam

72) Cn/380 Gokul Kalita, 22nd AP (IR) Bn., on deputation at Biswanath DEF

73) ABC Munindra Kakoti, Biswanath DEF

74) ABC/692 Rahul Das, Barpeta DEF

75) ABC/469 Nareswar Das, Nalbari DEF

76) Cn/959 Sitla Prasad Gaur, 1" APBn., Ligiripukhuri

77) Cn/311 Md. Azaharuddin, Darrang DEF

78) Cn/627 Nitul Kalita, 24 APBn., Charaimari

79) Grade- IV Anju Dutta, A.P. Hqrs., Assam, Ulubari Guwahati.

80) Cook Birendar Mandal, Commissionerate of Police, Guwahati.

81) Grade-IV Gayasuddin Ali, 19 APBn., Tengakhat

82) Grade- IV Rabilal Doom, 10" APBn., Kahilipara

83) Grade- IV CH. Govinda, 10 APBn., Kahilipara.

84) A (HG) Biplob Das, Karimganj DEF

85) A (HG) Sahjahan Ali. Police Commissionerate Guwahati