Subscribe

0

Assam Top Stories

BTC Elections: Full List of Winners Across 40 Constituencies

In the recent elections, BPF candidate Khalilur Rahman secured victory in the constituency. The UPPL maintained its position, while the BJP gained four seats.

author-image
PratidinTime News Desk
New Update
Hagrama Mohilary Rises Again in Bodoland

BTC Elections: Full List of Winners Across 40 Constituencies

In the recent elections, BPF candidate Khalilur Rahman secured victory in the constituency. The UPPL maintained its position, while the BJP gained four seats. Congress, on the other hand, saw a decline, losing its presence in one constituency and now holding no seats in the area.

Winners Declared Across 40 BTC Constituencies:

ConstituencyCandidate NameParty Name
Parbatjhora (ST)Moon Moon BrahmaBPF
Guma (Open)Mohammad Antaz AliBPF
Jamduar (ST)William NarzaryBPF
Soraibil (ST)Mritunjay NarzaryBPF
Kachugaon (ST)Rabiram NarzaryBPF
Fakiragram (Non ST)Azamul HoqueBPF
Dotoma (ST)Prakash BasumataryBPF
Banargaon (ST)Jubiraj BasumatrayBPF
Debargaon (ST)Hagrama MahilaryBPF
Baokhungri (ST)Dhaneswar GayaryBPF
Salakati (ST )Dehasat BasumataryBPF
Chirang (ST)Sukursing MuchaharyBPF
Kajalgaon (ST)Paniram BrahmaBPF
Nichima (ST)James BasumataryBPF
Sabaijhar (ST)Dhiraj BasumataryBPF
Thuribari (Open)Khalilur RahmanBPF
Mathanguri (Open)Begam Aktra AhmedBPF
Salbari (ST)Diganta GoyaryBPF
Dihira (Open)Agustus TiggaBPF
Suklai Serfang (ST)Gonesh KocharyBPF
Goreswar (ST)Maheswar BasumataryBPF
Khwirwbari (ST)Lwmshrao DaimariBPF
Nonwi Serfang (Non ST)Paul TopoBPF
Harisinga (ST)Trideep DaimariBPF
Dhwnsri (ST)Fresh MuchaharyBPF
Bhairabkunda (ST)Rihan Daimary BPF
Pasnwi Serfang (Non ST)Shyam SundiBPF
Rowta (ST)Charan BoroBPF
ConstituencyCandidate NameParty Name
Sri-Rampur (Non ST)Wilson HasdaUPPL
Chirang Duar (ST)Kampa BasumataryUPPL
Manas-Serfang (ST)Dhananjoy BasumataryUPPL
Kokalbari (ST)Montu BoroUPPL
Mushalpur (ST)Rakesh BrahmaUPPL
Goibari (ST)Promod BoroUPPL
Bhergaon (ST)Daobaisa BoroUPPL

 

ConstituencyCandidate NameParty Name
Baganpara (ST)Rekha Rani Das BaroBJP
Darangajuli (ST)Bijit Gwra NarzaryBJP
Nagrijuli (Non ST)Bhajan DasBJP
Khaling Duar (ST)Arjun DaimariBJP
Mwdwibari (Open)Jagadish SarkarBJP

Also Read: "Duty Towards Zubeen Garg Overshadowed BJP’s BTC Campaign": Assam CM

BJP BPF UPPL Bodoland Territorial Council (BTC)