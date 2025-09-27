BTC Elections: Full List of Winners Across 40 Constituencies

In the recent elections, BPF candidate Khalilur Rahman secured victory in the constituency. The UPPL maintained its position, while the BJP gained four seats. Congress, on the other hand, saw a decline, losing its presence in one constituency and now holding no seats in the area.
Winners Declared Across 40 BTC Constituencies:
|Constituency
|Candidate Name
|Party Name
|Parbatjhora (ST)
|Moon Moon Brahma
|BPF
|Guma (Open)
|Mohammad Antaz Ali
|BPF
|Jamduar (ST)
|William Narzary
|BPF
|Soraibil (ST)
|Mritunjay Narzary
|BPF
|Kachugaon (ST)
|Rabiram Narzary
|BPF
|Fakiragram (Non ST)
|Azamul Hoque
|BPF
|Dotoma (ST)
|Prakash Basumatary
|BPF
|Banargaon (ST)
|Jubiraj Basumatray
|BPF
|Debargaon (ST)
|Hagrama Mahilary
|BPF
|Baokhungri (ST)
|Dhaneswar Gayary
|BPF
|Salakati (ST )
|Dehasat Basumatary
|BPF
|Chirang (ST)
|Sukursing Muchahary
|BPF
|Kajalgaon (ST)
|Paniram Brahma
|BPF
|Nichima (ST)
|James Basumatary
|BPF
|Sabaijhar (ST)
|Dhiraj Basumatary
|BPF
|Thuribari (Open)
|Khalilur Rahman
|BPF
|Mathanguri (Open)
|Begam Aktra Ahmed
|BPF
|Salbari (ST)
|Diganta Goyary
|BPF
|Dihira (Open)
|Agustus Tigga
|BPF
|Suklai Serfang (ST)
|Gonesh Kochary
|BPF
|Goreswar (ST)
|Maheswar Basumatary
|BPF
|Khwirwbari (ST)
|Lwmshrao Daimari
|BPF
|Nonwi Serfang (Non ST)
|Paul Topo
|BPF
|Harisinga (ST)
|Trideep Daimari
|BPF
|Dhwnsri (ST)
|Fresh Muchahary
|BPF
|Bhairabkunda (ST)
|Rihan Daimary
|BPF
|Pasnwi Serfang (Non ST)
|Shyam Sundi
|BPF
|Rowta (ST)
|Charan Boro
|BPF
|Constituency
|Candidate Name
|Party Name
|Sri-Rampur (Non ST)
|Wilson Hasda
|UPPL
|Chirang Duar (ST)
|Kampa Basumatary
|UPPL
|Manas-Serfang (ST)
|Dhananjoy Basumatary
|UPPL
|Kokalbari (ST)
|Montu Boro
|UPPL
|Mushalpur (ST)
|Rakesh Brahma
|UPPL
|Goibari (ST)
|Promod Boro
|UPPL
|Bhergaon (ST)
|Daobaisa Boro
|UPPL
|Constituency
|Candidate Name
|Party Name
|Baganpara (ST)
|Rekha Rani Das Baro
|BJP
|Darangajuli (ST)
|Bijit Gwra Narzary
|BJP
|Nagrijuli (Non ST)
|Bhajan Das
|BJP
|Khaling Duar (ST)
|Arjun Daimari
|BJP
|Mwdwibari (Open)
|Jagadish Sarkar
|BJP
Also Read: "Duty Towards Zubeen Garg Overshadowed BJP’s BTC Campaign": Assam CM