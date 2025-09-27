BTC Elections: Full List of Winners Across 40 Constituencies

In the recent elections, BPF candidate Khalilur Rahman secured victory in the constituency. The UPPL maintained its position, while the BJP gained four seats. Congress, on the other hand, saw a decline, losing its presence in one constituency and now holding no seats in the area.

Winners Declared Across 40 BTC Constituencies:

Constituency Candidate Name Party Name Parbatjhora (ST) Moon Moon Brahma BPF Guma (Open) Mohammad Antaz Ali BPF Jamduar (ST) William Narzary BPF Soraibil (ST) Mritunjay Narzary BPF Kachugaon (ST) Rabiram Narzary BPF Fakiragram (Non ST) Azamul Hoque BPF Dotoma (ST) Prakash Basumatary BPF Banargaon (ST) Jubiraj Basumatray BPF Debargaon (ST) Hagrama Mahilary BPF Baokhungri (ST) Dhaneswar Gayary BPF Salakati (ST ) Dehasat Basumatary BPF Chirang (ST) Sukursing Muchahary BPF Kajalgaon (ST) Paniram Brahma BPF Nichima (ST) James Basumatary BPF Sabaijhar (ST) Dhiraj Basumatary BPF Thuribari (Open) Khalilur Rahman BPF Mathanguri (Open) Begam Aktra Ahmed BPF Salbari (ST) Diganta Goyary BPF Dihira (Open) Agustus Tigga BPF Suklai Serfang (ST) Gonesh Kochary BPF Goreswar (ST) Maheswar Basumatary BPF Khwirwbari (ST) Lwmshrao Daimari BPF Nonwi Serfang (Non ST) Paul Topo BPF Harisinga (ST) Trideep Daimari BPF Dhwnsri (ST) Fresh Muchahary BPF Bhairabkunda (ST) Rihan Daimary BPF Pasnwi Serfang (Non ST) Shyam Sundi BPF Rowta (ST) Charan Boro BPF

Constituency Candidate Name Party Name Sri-Rampur (Non ST) Wilson Hasda UPPL Chirang Duar (ST) Kampa Basumatary UPPL Manas-Serfang (ST) Dhananjoy Basumatary UPPL Kokalbari (ST) Montu Boro UPPL Mushalpur (ST) Rakesh Brahma UPPL Goibari (ST) Promod Boro UPPL Bhergaon (ST) Daobaisa Boro UPPL

Constituency Candidate Name Party Name Baganpara (ST) Rekha Rani Das Baro BJP Darangajuli (ST) Bijit Gwra Narzary BJP Nagrijuli (Non ST) Bhajan Das BJP Khaling Duar (ST) Arjun Daimari BJP Mwdwibari (Open) Jagadish Sarkar BJP

