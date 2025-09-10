Asia Cup 2025 Squads: Full Teams and Players List

The Asia Cup 2025, set to take place in the United Arab Emirates from September 9 to 28, is shaping up to be the biggest edition yet. For the first time, eight nations will compete for continental supremacy in this T20I-format tournament. Organised by the Asian Cricket Council (ACC), this will be the 17th edition of the championship.
With defending champions India chasing a record-extending ninth title, traditional powerhouses Pakistan and Sri Lanka, along with in-form sides like Afghanistan and Bangladesh, and rising teams Hong Kong China, Oman, and hosts UAE, fans can expect high-intensity cricket throughout.
Tournament Format
Dates: September 9 – 28, 2025
Venue: Dubai & Abu Dhabi, UAE
Format: T20I (19 matches)
Groups:
Group A: India, Pakistan, Oman, UAE
Group B: Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Hong Kong China
Top two teams from each group will qualify for the Super 4s, followed by the Final on September 28.
Key Storylines
India: Most successful side with 8 Asia Cup titles. Suryakumar Yadav takes over captaincy, with Shubman Gill as vice-captain. First multi-nation T20I event after the retirements of Rohit Sharma and Virat Kohli.
Pakistan: Two-time winners, but with a new-look squad led by Salman Ali Agha. Babar Azam and Mohammad Rizwan are notable absentees.
Sri Lanka: Six-time champions, led by Charith Asalanka, with Wanindu Hasaranga named despite injury concerns.
Afghanistan: Riding high on their 2024 T20 World Cup success, Rashid Khan leads a squad filled with all-rounders and mystery spinners.
Bangladesh: Litton Das captains a youthful yet experienced squad aiming for a maiden Asia Cup win.
Hong Kong China, Oman, UAE: These associate nations will look to spring surprises, especially UAE, who benefit from home advantage under skipper Muhammad Waseem.
Asia Cup 2025 Squads
|Team
|Captain
|Squad
|India
|Suryakumar Yadav
|Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh. Reserves: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal
|Pakistan
|Salman Ali Agha
|Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim
|Sri Lanka
|Charith Asalanka
|Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Janith Liyanage
|Bangladesh
|Litton Das
|Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin
|Afghanistan
|Rashid Khan
|Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi
|Hong Kong China
|Yasim Murtaza
|Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan
|Oman
|Jatinder Singh
|Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava
|UAE
|Muhammad Waseem
|Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan
2025 edition promises a mix of tradition and fresh challenges. India, Pakistan, and Sri Lanka remain the favorites on paper, but Afghanistan and Bangladesh are serious contenders. Meanwhile, associate nations like UAE and Oman will be eager to showcase their progress on a big stage.
Fans can look forward to high-stakes rivalries, exciting young talents, and the possibility of major upsets in this landmark Asia Cup.
