465 Assam Police Personnel Awarded DGP Commendation Medals for 2025 | Full List

As many as 465 officers and personnel of the Assam Police have been awarded the Director General of Police (DGP) Commendation Medal for 2025 in recognition of their meritorious service.
The honours include Gold and Silver Medals, awarded to officers and personnel from the Assam Police, Fire & Emergency Services, Civil Defence, Home Guards, Assam Rifles, the Indian Army and the CRPF, covering a wide range of ranks from senior IPS officers to field-level staff.
Here is a list of awardees as per the official notification.
GOLD
(Assam Police)
- Munna Prasad Gupta, IPS
- Shri Hiren Ch. Nath, IPS (Retd.)
- Shri Surendra Kumar, IPS
- Shri Akhilesh Kumar Singh, IPS
- Shri V. Siva Prasad Ganjala, IPS
- Shri Vivek Raj Singh, IPS
- Shri Jitmol Doley, IPS (Retd.)
- Shri Imdadul Hussain Bora, IPS
- Shri Devojyoti Mukherjee, IPS
- Shri Partha Sarathi Mahanta, IPS
- Smti. Ratna Singha, IPS
- Shri Y. T. Gyatso, IPS
- Shri Ankur Jain, IPS
- Shri Pranab Jyoti Goswami, IPS
- Shri Rajen Singh, IPS
- Shri Pushpraj Singh, IPS
- Shri Gurav Abhijit Dilip, IPS
- Shri Barun Purkayastha, IPS
- Shri Mayank Kumar, IPS
- Shri Longnit Terang, IPS
- Shri Subhrajyoti Bora, IPS
- Shri Partha Protim Das, IPS
- Shri Sanjib Sekhar Roy, APS
- Shri Swapnaneel Deka, APS
- Shri Hemanta Kumar Das, APS
- Shri Amitava Sinha, APS
- Dr. Rosie Kalita, APS
- Shri Surjeet Singh Panesar, APS
- Shri Nabaneet Mahanta, APS
- Shri Subhasish Baruah, APS
- Smti. Sarmistha Barua, APS
- Shri Sanjib Kumar Saikia, APS
- Shri Numal Mahatta, APS
- Shri Prakash Sonowal, APS
- Shri Ripunjoy Kakoti, APS
- Shri Pranab Kumar Pegu, APS
- Shri Anurag Sarmah, APS
- Shri Kalyan Kumar Pathak, APS
- Shri Satyendra Singh Hazari, APS
- Insp. (UB) Dhiraj Talukdar
- Insp. (AB) Manoj Kumar Singh
- Insp. (UB) Sanjay Borgohain
- Insp. (UB) Manuj Kumar Das
- Insp. (UB) Bhaskar Malla Patowary
- Insp. (UB) Saroj Doley
- SI (M) Sudhakar Choudhary
- SI (UB) Pranab Mili
- ASI (UB) Rintu Neog
- LNK/581 Debanan Medhi
SILVER
(Assam Police, Fire & Emergency Services, Home Guards, Civil Defence, AP Bns, CID, SB, GRP, Border Organisation, and Sister Organisations)
Senior Officers
- Shri Lachit Barua, IPS
- Shri Prasanta Kumar Bhuyan, IPS
- Shri Arabinda Kalita, IPS
- Shri Robin Kumar, IPS
- Shri Debasish Sharma, APS
- Dr. Sadeque Ali Ahmed, APS
- Shri Jayanta Sarathi Borah, APS
- Shri Mrinal Deka, APS
- Shri Saurav Jyoti Saikia, APS
- Shri Ponjit Dowarah, APS
- Shri Suprotive Lal Baruah, APS
- Shri Pradip Saikia, APS
- Shri Munindra Nath Deuri, APS
- Smti. Olindita Gogoi, APS
- Smti. Sumita Sormah, APS
- Dr. Bedanta Madhab Rajkhowa, IPS
- Shri Sudhakar Singh, IPS
- Shri Veera Venkata Rakesh Reddy, IPS
- Shri Musleh Uddin Ahmed, IPS
- Shri Shwetank Mishra, IPS
- Shri Prasanta Saikia, IPS
- Shri Mohan Lal Meena, IPS
- Smti. Supriya Das, IPS
- Shri Pushkin Jain, IPS
- Ms. Pankaj Yadav, IPS
- Shri Akshat Garg, IPS
Inspectors, Sub-Inspectors, ASIs, Havildars, LNKs, Constables, Fire & Emergency Personnel, Home Guards, Ministerial Staff
(Serial numbers 27 to 453 as notified in the full list below)
This includes personnel from:
- CID, SB, STF, V&AC
- Police Commissionerate Guwahati
- All District Executive Forces
- Assam Police Battalions & CDO Battalions
- Fire & Emergency Services
- GRP, Border Organisation
- Home Guards & Civil Defence
Sister Organisations (Silver)
- Brig Avaneesh Chambial – Indian Army
- Brig Sarabjeet Singh – Assam Rifles
- Col. Kishan Bal P – Assam Rifles
- Col. Imliakum Keitzar – Assam Rifles
- Col. Neelesh Bhardwaj – Assam Rifles
- Col. Gajendra Dagar – Assam Rifles
- Lt. Col. Palugulla Mastan Reddy – Assam Rifles
- Major Pankaj Rawat – Indian Army
- Major Umesh Yadav – Assam Rifles
- Major Joel James – Assam Rifles
- Major Birinchi Boruah – Assam Rifles
- Assistant Commandant Sandeep – CRPF
Check the full list below -
