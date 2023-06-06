BREAKING: AHSEC Announces HS Results | Check Here

The Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC) announced the much-awaited Higher Secondary (HS) examination results on Tuesday.
A total of 3,29,901 students appeared for the exam across the state, out of which 2,40,431 students passed. The total pass percentage of the Arts Stream is 70.12 percent, Commerce Stream stands at 79.57 percent and Science stream at 84.96 percent.
Meanwhile, in the Arts Stream 28,651 students secured first division, 58,869 secured second division and 95,660 secured third division. In Commerce stream, 5,254 students secured first division, 6,486 secured second division and 4,505 secured third division. In the Science stream, 18,868 secured first division, 16,455 secured second division and 4,082 secured third division.
The top ten position holders from each of the streams are as follows:
Science Stream
1. NIKHILESH DUTTA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
2. AREEJEET ROY - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
BISWAJYOTI DAS - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
RISHAB UPADHYAY - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
3. PRARTHANA PRIYAM SAIKIA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
4. SATYAJIT KAMAN - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
5. GORANGAJIT GOGOI - ELITE ACADEMY, CHARAIDEO
6. BHARGAV SHIVAM - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
7. BIKASH JYOTI SAHARIA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
8. SATARUPA BORKAKATI - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
9. SAYAN PODDER - COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (METRO)
HIMANISH DUTTA - ALPHA BETA SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
KASHYAP GOGOI - VED ACADEMY (NAZIRA), SIVASAGAR
10. NABIN SHA - SISHUPATHSALA H S SCHOOL, DHUBRI
KRISHA DEKA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
ABHILASHA HIMASHREE DAS - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
Arts Stream
1. SANKALPAJIT SAIKIA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
2. DIYA MAHANTA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
3. SHREYA SARKAR - NAGAON GOVT BOYS HS SCHOOL, NAGAON
4. SUKLENMUNG CHETIA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
5. SEKH SANIA TASNIM ROHMAN - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
6. KABYASHREE SARMA - SANKARDEV ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), NALBARI
7. KASMITA SARMA - KRISHNA KANTA HANDIQUI SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA
SWABNAM SAIKIA - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
8. PRATIKSHA BHUYAN - ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
DRISTI NG BARMAN - ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
JERIFA AHMED - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
9. KABYASHREE DAS - ANUNDORAM BOROOAH ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
10. KRISHTINA DEVI - CONCEPT SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
MRINMOY KUMAR BORAH - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
RAKTIMA PATAR - RAMANUJAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
Commerce Stream
1. VARSHA BOTHRA - K C DAS COMMERCE COLLEGE, KAMRUP (METRO)
SUKANYA KUMAR - MALAYBARI SENIOR SECONDARY SCHOOL, KAMRUP (METRO)
2. ZILIK SHILL - SANKARDEV SENIOR SECONDARY SCHOOL, NAGAON
3. JAHANGIR ALOM CHOUDHURY - PARAMOUNT SR SECONDARY SCHOOL, HAILAKANDI
4. SURYA JAIN - SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH
5. KESIKA JAIN - DRONACHARYA ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), BARPETA
6. NANDITA DAS - C K B COMMERCE COLLEGE, JORHAT
7. SMRITI THAKUR - WOMENS COLLEGE, TINSUKIA
8. RISHITA SARMAH - SALT BROOK ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), DIBRUGARH
YUNUS ANSARI - MORAN SENIOR SECONDARY SCHOOL, DIBRUGARH
RIFA ANTARA AHMED - PR GOVT HS AND MP SCHOOL, GOALPARA
KUNAL JYOTI BAISHYA - NALBARI COMMERCE COLLEGE, NALBARI
9. UNNITAA GOSWAMI - SHRIMANTA SHANKAR ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL), KAMRUP (METRO)
10. DIPIKA AGARWAL - ASSAM BRILLIANT ACADEMY (SENIOR SECONDARY SCHOOL, BARPETA)